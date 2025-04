Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para seleção de assistentes educacionais inclusivos

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quarta-feira (30) as inscrições para um processo seletivo simplificado que visa criar um cadastro reserva para a função de assistente educacional inclusivo nas escolas da rede municipal.

O edital, divulgado na edição extra do Diogrande (Diário Oficial do Município) na última terça-feira (29), informa que o processo tem caráter temporário e será realizado totalmente online, com prazo para inscrição até o dia 5 de maio de 2025.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente por meio do site oficial da prefeitura. Além disso, é necessário enviar por e-mail, no formato PDF, a documentação exigida, como RG, certificado de conclusão do curso de magistério e outros títulos, para o endereço [email protected].

A seleção dos candidatos será feita com base na análise dos títulos apresentados e na experiência profissional. O cargo requer formação em magistério, com jornada de 40 horas semanais e salário fixado em R$ 2.500. Os profissionais selecionados irão atuar diretamente nas salas de aula do ensino regular, oferecendo suporte a estudantes com deficiência e contribuindo para sua inclusão nas atividades pedagógicas.

O edital também prevê cotas para grupos específicos: 5% das futuras vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 10% a candidatos negros e 5% a indígenas. A lista preliminar de aprovados será publicada no Diogrande e estará sujeita a recursos.

Com validade de dois anos, o processo poderá ser prorrogado pelo mesmo período. Segundo a Semed (Secretaria Municipal de Educação), a medida busca garantir o apoio necessário aos alunos com deficiência, mantendo a continuidade dos serviços educacionais na rede pública.

