F-Truck volta a Campo Grande após um ano

Campo Grande recebe no próximo dia 15 (domingo) a quinta etapa da Fórmula Truck, principal competição de corrida de caminhões do Brasil. A confirmação da data foi feita por meio das redes sociais oficiais da categoria.

Em 2024, a capital recebeu a quarta etapa da temporada, também em junho. Em 2025, o Circuito Orlando Moura já recebeu corridas de caminhões, em março, mas pela Copa Truck.

As provas principais estão marcadas para o dia 15, a partir das 8h, mas a programação no Autódromo Internacional começa na sexta-feira (13), com os treinos livres. Esta é a quinta etapa da temporada, que já passou por São Paulo-SP, Rivera (Uruguai), Guaporé-RS e Cascavel-PR.

A competição conta com duas categorias. A Bomba Injetora, que utiliza sistemas mecânicos de injeção de combustível, e a Eletrônico, que opera com sistemas eletrônicos gerenciados por unidade de controle.

Na primeira, o piloto Duda Conci ocupa a liderança, com Geovani Tavares e Diego Colett logo atrás. Já na segunda, o líder do campeonato é Túlio Bendo, seguido por Rafael Fleck e Douglas Colett.

Único representante de Mato Grosso do Sul na temporada, o piloto campo-grandense Fabrício Berton compete na categoria Eletrônico e ocupa a 24ª posição.

Serviço – Os ingressos estão disponíveis no site bilheteriadigital.com.

