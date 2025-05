Adolescente é apreendida ao tentar remover picape roubada de idosa mantida em cárcere em Naviraí

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na madrugada deste sábado (31), ao tentar remover uma picape Fiat Toro com registro de roubo, estacionada em frente ao Parque de Exposições de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O veículo havia sido roubado na noite de quarta-feira (28), durante um assalto violento contra uma idosa de 62 anos em Naviraí.

Segundo a Polícia Militar, a adolescente acionou um motorista de guincho durante a madrugada e ofereceu R$ 400, metade já paga via Pix, para que ele retirasse o veículo do local sem chaves e o levasse a uma área afastada. Desconfiado da situação, o motorista preferiu avisar a polícia.

Uma equipe do 4º Batalhão foi até o local e confirmou que a picape era a mesma usada na fuga após o roubo em Naviraí. Ao perceber que havia sido denunciada, a garota tentou fugir a pé, mas foi localizada minutos depois no Bairro da Granja.

Durante a abordagem, ela destruiu o próprio celular e reagiu com chutes contra os policiais. Mesmo contida, a adolescente fez ameaças aos agentes, dizendo que faria falsas acusações em juízo. À polícia, afirmou ter sido contratada por homens da cidade para buscar o veículo, mas se recusou a revelar os nomes, alegando temer represálias de uma organização criminosa.

A jovem foi levada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, acompanhada por um responsável legal. A picape e o celular danificado foram entregues à polícia.

O roubo

O crime que originou a apreensão da adolescente ocorreu na noite de quarta-feira (28), em Naviraí. Três homens armados e encapuzados invadiram a residência da idosa, a amarraram e fizeram ameaças de morte. Um dos criminosos fugiu com a picape da vítima, enquanto os outros dois permaneceram mantendo a mulher em cárcere privado.

Em certo momento, a vítima ouviu um dos assaltantes dizer “já atravessei”, indicando que o veículo poderia ter sido levado para o Paraguai. Antes de fugirem, os criminosos ainda ameaçaram a idosa, dizendo que se ela acionasse a polícia, retornariam para matá-la. Só na manhã seguinte, após conseguir se libertar, a mulher pediu ajuda a vizinhos, que chamaram a polícia.

Dois dos envolvidos, Carlos Kauan Ferreira de Almeida e Maylon Junior Sotto, foram presos em uma boate de Ponta Porã. Eles alegaram que o veículo já havia cruzado a fronteira, mas a versão foi desmentida com a localização da picape. A dupla é investigada por envolvimento com uma facção criminosa que atua na região de Naviraí, sendo suspeita de participação em roubos e sequestros.

As investigações seguem para identificar os demais envolvidos e esclarecer o papel da adolescente no esquema criminoso.

