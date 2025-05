Idoso de 79 anos é agredido com pedradas durante assalto em bar no distrito de Prudêncio Thomaz

Um idoso de 79 anos foi brutalmente agredido com pedradas, socos e pontapés por quatro criminosos que invadiram sua residência na madrugada deste sábado (31), no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi socorrida com ferimentos na cabeça e encaminhada ao hospital da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel da vítima abriga também um pequeno bar localizado na Rua Ayres de Lima. Por volta da 1h40, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de roubo no local. Ao chegar, os agentes encontraram o bar com a porta e uma janela arrombadas.

Um dos policiais pulou o muro do estabelecimento e encontrou o idoso ainda dentro da casa, bastante assustado e com ferimentos visíveis na cabeça. À equipe, ele relatou que quatro homens haviam invadido o local em busca de dinheiro e bebidas alcoólicas. Diante da negativa da vítima, os criminosos passaram a agredi-lo violentamente com pedras, socos e chutes.

Mesmo ferido, o idoso conseguiu pegar um facão e ferir um dos invasores, o que fez com que o grupo fugisse do local. Eles escaparam por um buraco aberto na parede da casa e, em seguida, pularam o muro. A movimentação de vizinhos também teria assustado os assaltantes, que fugiram sem levar os objetos desejados.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal, onde segue em observação. Segundo a polícia, foram realizadas buscas nas redondezas, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na delegacia da cidade como lesão corporal dolosa e roubo.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime. Informações que possam ajudar na localização dos suspeitos podem ser repassadas anonimamente à polícia.

