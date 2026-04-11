Atenção, motoristas! Tombamento de guincho derrama óleo na rotatória da Coca-Cola

Oleo no asfalto - imagem ilustrativa
O tombamento de um guincho na rotatória da Coca-Cola, no início da tarde deste sábado (11), derramou óleo na pista. Por isso, é preciso atenção se precisar passar pelo local. O caminhão transportava um veículo quando tombou em sentido ao canteiro, bloqueando o trânsito para a Avenida Gury Marques.

Os motoristas devem ficar atentos, especialmente motociclistas, para evitar acidentes no local diante da mancha de óleo no asfalto. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) derramou serragem na pista para amenizar o efeito escorregadio na pista.

O motorista, de 37 anos, estava a quatro quadras do destino final quando ocorreu o acidente. Ele sofreu escoriações na cabeça e no pescoço, mas foi levado consciente e orientado para o Hospital Santa Casa.

 

