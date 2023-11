Portuguesa marca no fim, e arranca empate contra o Águia Negra no Estadual Série B

Na tarde de ontem (12), no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a Lusa de Mato Grosso do Sul buscou um empate em 2 a 2 contra o Águia Negra e segue firme na classificação para as semifinais do Campeonato Estadual da Série B. O jogo era válido para a quinta rodada da competição.

Quem abriu o placar foi a Portuguesa, aos nove minutos do primeiro tempo, com Marcelinho. O Águia Negra não se abateu e empatou a partida, aos 23 minutos do primeiro tempo, com Dudu.

O segundo tempo continuou movimentado, quando a equipe de Rio Brilhante virou a partida, com gol do meia Douglas, aos 33 minutos da etapa final. O que parecia mais uma derrota, a Lusa de Campo Grande chegouy ao empate, novamente com Marcelinho, aos 51 minutos do segundo tempo, fechando o placar em 2 a 2

A Portuguesa sobe para a terceira colocação com 7 pontos, já o Águia Negra fica na quinta colocação com 5 pontos.

Acompanhe a tabela completa atualizada

Corumbaense – 10 pontos

Náutico – 9 pontos

Portuguesa – 7 pontos

São Gabriel – 7 pontos

Águia Negra – 5 pontos

Misto – 2 pontos

União ABC – 0 ponto

