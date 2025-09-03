Mulher liga escondido para a filha pedindo socorro após ser agredida por companheiro, em Coxim

Nesta terça-feira (2), mulher é resgatada após viajar para encontrar companheiro e ser gravemente agredida. A vítima ligou escondida para a filha pedindo socorro imediato. O caso aconteceu em Coxim, cidade distante 253 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a filha da vítima informou que a mãe foi até uma fazenda no pantanal de Coxim encontrar o companheiro no dia 29 de agosto, e, desde então, não conseguia mais contato.

Em determinado momento a mulher aceitou uma ligação de vídeo de um número desconhecido, onde conseguiu ver que a mãe estava seriamente machucada e com muito medo, além de coagida e mantida em cárcere privado pelo companheiro. A vítima pediu socorro para que fosse resgatada imediatamente.

A polícia foi até o local e conseguiu capturar o autor, de 46 anos. A vítima foi conduzida para a Unidade de Polícia, onde recebeu os cuidados iniciais e foi solicitada medidas protetivas de urgência.

O suspeito pode responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e estupro. Em razão da gravidade dos fatos, a prisão preventiva será devidamente representada ao Poder Judiciário.