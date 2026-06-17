Adolescente de 13 anos é baleado em ataque a tiros praticado por dupla de motocicleta em Campo Grande

Um adolescente de 13 anos foi baleado durante um atentado ocorrido na tarde desta terça-feira (16), no Bairro Centro-Oeste, em Campo Grande. A vítima foi alvo de diversos disparos efetuados por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta das 15h, na Rua Catiguá. O adolescente estava em frente a um comércio acompanhado de um jovem de 17 anos quando os suspeitos chegaram em uma motocicleta azul e abriram fogo contra eles.

Após os primeiros disparos, os atiradores desceram da motocicleta e continuaram atirando. As vítimas correram para tentar escapar e buscaram abrigo nos fundos de uma residência localizada na Rua Valinhos. Ferido, o adolescente caiu no local e recebeu ajuda de moradores da região.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada inicialmente para a UPA do Bairro Universitário. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida posteriormente para a Santa Casa de Campo Grande. Familiares informaram que o menino foi atingido nos ombros e em uma das pernas. O estado de saúde não havia sido divulgado até o encerramento do registro policial.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram a ação e passaram a integrar a investigação. Conforme relato da proprietária do comércio, as gravações mostram um homem em uma motocicleta branca circulando pela região minutos antes do atentado e perguntando pela vítima.

Segundo a comerciante, o homem teria monitorado a movimentação do adolescente antes da chegada dos autores dos disparos. Ela também relatou que o garoto havia comentado anteriormente sobre ameaças que estaria recebendo de um homem conhecido na região.

Com base nas imagens e no monitoramento eletrônico, equipes policiais localizaram um homem apontado como possível participante da ação em uma conveniência no Bairro Guanandi. Durante depoimento, ele confirmou que esteve no local antes do crime para verificar se a vítima estava na região, mas negou envolvimento direto no atentado e afirmou não conhecer os autores dos tiros.

A motocicleta e as roupas que aparecem nas gravações foram apresentadas aos investigadores para auxiliar na apuração dos fatos. Até o momento, os atiradores não foram identificados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação das autoridades policiais.

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