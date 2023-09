Artistas realizam Tributo a Emmanuel Marinho em prol do tratamento de saúde

“Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia?” A frase é do multiartista Emmanuel Marinho que, neste sábado (30), será homenageado com um tributo por artistas em encontro solidário, em Dourados. Emmanuel é destaque e referência no Estado por suas poesias e trabalhos como arte educador. Contudo, em dias atuais, enfrenta uma batalha contra um câncer no intestino, assim como a mãe, que sofre com a doença desde 2021. Com gastos de mais de R$ 8 mil, apenas com o tratamento de Sônia, mãe de Emmanuel, artistas realizarão esse evento solidário com atrações musicais, exposição e leilão de artes plásticas, livros de autoria do poeta também estarão à venda. O encontro acontece no Teatro Municipal, a partir das 14h, em celebração aos feitos realizados pelo artista e com propósito de arrecadar recursos financeiros para o tratamento. Os ingressos precisam ser comprados antecipadamente, os valores variam entre R$ 20 e R$ 40. Pix solidário pode ser realizado diretamente ao poeta, a chave é 053.630.198-09.

As primeiras atividades programadas são Bazar de Poesia e a Feira do Livro, realizados no saguão do teatro, às 14h. Em seguida, uma exposição de obras de arte doadas por artistas da Capital serão leiloadas e vendidas em prol do poeta. Às 20h, as atrações musicais realizarão shows no interior do teatro.

“O Emmanuel Marinho é o maior poeta douradense de todos os tempos e um dos mais importantes do nosso Estado. Um artista de dimensão internacional. Aliás, além de poeta, é cantor, compositor, ator etc. É um artista completo que merece e deve ser celebrado por toda a comunidade. Por isso, a ideia do tributo como forma de homenageá-lo; como forma de reconhecimento da importância da figura humana e de sua arte”, destacou o organizador do evento, Acelino Rodrigues Alves.

Douradense, de 67 anos, Emmanuel Marinho é conhecido por trabalhos como “Índia Velha”, escrito em 1970 e contemplado com diversas premiações. Outra produção de sucesso do multiartista é “Teré”, um disco produzido em 2007 e repleto de parcerias de renome, como: Itamar Assumpção, Alzira E, Pedro Luís & A Parede, entre outros. Com uma carreira vasta, Emmanuel marcou sua trajetória com contribuições relevantes e significativas para a cultura local douradense, bem como de Mato Grosso do Sul, conforme ressaltou o organizador.

“A importância artística já é suficientemente digna de exaltação por todos que valorizam a cultura. Mas a importância de Emmanuel Marinho para a cultura douradense vai além. A título de exemplo, foi ele que fundou a Casa de Cultura da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso Sul) e estruturou o Departamento de Cultura da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), onde criou o Festival Internacional do Teatro de Dourados, além de tantas outras importantes atividades culturais no município.”

Apresentações

Nomes como Terra Seca, SoulRa, Brô MC’s, Dagata, entre outros, são algumas das atrações que realizaram shows e apresentações solidárias em homenagem ao poeta, no sábado. Instituições vinculadas ao município e ao Estado também se movimentaram. A união entre tantos artistas destaca o potencial e a relevância da obra de Emmanuel, que transita entre as gerações. De acordo com SoulRa, cantora e campositora, além de referência, o artista elevou a cultura regional e promoveu a arte de MS para o país afora.

“O Emmanuel é um patrimônio artístico em pessoa, em vida. Levou nosso Estado por meio da poesia para diversos lugares do mundo. Ele musicou poesia, fez musicais infantis. Muitas gerações cresceram tendo sua arte como referência. Com crítica, com comprometimento e muita sensibilidade. E infelizmente, agora, ele luta contra uma doença e nós (que somos crias) estamos aqui, para retribuir de algum modo, se é que isso é possível, por meio dessa homenagem. A população vai ter a oportunidade de voltar ao Teatro Municipal após anos fechado e assistir a shows que reúnem grandes artistas douradenses por um valor acessível, que será revertido no tratamento do mestre”, reforça.

Para a pesquisadora douradense, escritora e poetisa, prof Dra. Gicelma Chacarosqui, as iniciativas realizadas pelo multiartista são extraordinárias. Com um trabalho que aponta sobre a política regional, questão indígena e traz o olhar para a cidade de Dourados, Emmanuel se fez presente com suas criações da América Latina em diante.

“Fazer um evento dessa envergadura é uma forma de valorizar o artista e clamar por políticas públicas de acolhimento à classe artística do MS. Emmanuel é um dos maiores poetas do MS e que, além de ter uma obra contundente e primorosa, que contribui imensamente para a constituição de nossa identidade, divulgou e divulga nossa cultura para o Brasil e o mundo! Seus poemas e músicas tratam de questões como a política regional, a questão indígena e a cidade de Dourados (MS) mas apresenta principalmente temáticas universais, como amor, terra, vida, desigualdade, pão e poesia”, enfatiza a pesquisadora.

Os ingressos podem ser comprados via QR Code ou por WhatsApp, com Fernando Dagata, pelo número (67) 9192-5995; Acelino Carvalho, em (67) 9972-3890 e Stella Zanchett, em (67) 9961- 2301. O evento possui parceria com a ADL (Academia Douradense de Letras),Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Secretaria Municipal de Cultura, e o Governo do Estado e Fundação de Cultura. “Também contamos com o apoio da livraria Canto das Letras e estamos abertos a outras colaborações”, finalizou o organizador. O Teatro Municipal é localizado no Parque dos Ipês – Av. Presidente Vargas, Vila Tonani.

Por – Ana Cavalcante

