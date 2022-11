Lewa desencanta e Polônia vence Arábia Saudita no grupo C

Com gols de Zielinski e Lewandowski, a Polônia venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 na manhã de hoje (26), no estádio Education City, em jogo válido para a segunda rodada da fase grupos da Copa do Mundo Qatar.

Com o resultado, os comandados de Czeslaw Michniewicz pula para a liderança do Grupo C, com quatro pontos, e respiram aliviados após a vitória, que colocou a Polônia na briga por uma das vagas para o mata-mata da competição. O gol de Robert Lewandowski fez o seu primeiro gol na competição.

O placar do jogo foi construído com gols de Zielinski e Lewandowski, e com a Arábia Saudita desperdiçando um pênalti. A Arábia caiu para a vice-liderança da chave, com três pontos, mas ainda segue com possibilidade de classificação.

Os outros integrantes do grupo C, Argentina e México se enfrentam na tarde de hoje (26), às 15 (Horário de MS), onde uyma vitória colocará uma delas briga pelas duas vagas no grupo.

Na última rodada, a Polônia enfrenta os argentinos e a Arábia Saudita disputa a vaga contra os mexicanos. Ambas as partidas acontecem, às 15h (horário de MS).

