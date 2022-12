Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O ano está por um fio e hoje você recebe grandes notícias da Lua, que desembarca no seu signo logo cedo e depois entra na fase Crescente. Isso quer dizer que o seu astral fica turbinado e não vai faltar vitalidade para fazer tudo o que deseja, bebê! Aproveite a cota extra de energia para pegar firme em suas tarefas e terminar logo o que precisa, assim vai sobrar tempo para planejar aquela viagem ou passeio dos sonhos. O único “senão” é que Mercúrio inicia movimento retrógrado e pode dificultar os contatos e as conversas com chefes e pessoas influentes. A noite começa tensa nas relações pessoais e afetivas, mas logo o clima muda e fica perfeito para falar do que sente. Pode chegar junto no crush!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quinta-feira começando com mudanças astrais que mexem com os seus ânimos, mas hoje rola uma porção de aspectos benéficos no céu e eles te ajudarão a superar qualquer bagacinha, ainda mais se você seguir seu sexto sentido. Sua intuição fica tinindo e pode ser útil tanto para identificar embustes e ciladas quanto boas oportunidades. O trabalho deve render mais em um canto tranquilo e longe de agito, mas dê atenção extra para a saúde e seja prudente ao lidar com dinheiro, compras e negociações. Mercúrio entra em recesso e pode atrapalhar interesses que envolvam grana, viagens, estudos e contatos com pessoas distantes. Paquera também pode deixar a desejar, mas a relação com o love fica mais protegida.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com um pé no presente e outro no futuro, hoje você vai renovar suas esperanças e alimentar grandes planos. Os astros reforçam seu lado otimista, dão um baita incentivo para os seus projetos e prometem sucesso em tudo que fizer. Você terá pique de sobra para ir atrás dos seus objetivos, vai pensar mais no amanhã e verá sua popularidade subir, sinal de que vai bombar nos contatinhos, amizades e paqueras. Os interesses de trabalho fluirão com agilidade e seu jeito versátil vai inspirar os colegas. Só abra o olhão com a grana e controle as contas com pulso firme para não se ver em apertos. Conflito pode surgir à noite, mas será resolvido em dois palitos e você vai se entrosar numa ótima com o mozão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Quer notícia boa, minha caranguejinha? Não tenho uma, mas várias e o céu tá lotado de aspectos positivos hoje, sinal de que os seus caminhos ficam abertos e você pode alcançar grandes conquistas na vida pessoal, profissional e financeira. É pra glorificar em pé e mudanças benéficas devem surgir já nas primeiras horas da manhã, quando você vai mandar bem em suas iniciativas. Contatos com assuntos e pessoas diferentes e distantes podem te colocar frente a frente com algo novo e muito promissor. Também pode esperar uma noite espetacular e surpresas deliciosas na paixão. Há belas chances de engatar o namoro dos sonhos com um crush especial. União blindada e clima de puro romantismo com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quintou, bebê, e hoje você está com a corda toda, querendo novidades, mudanças e agitos na sua vida. Tudo indica que vai se interessar por coisas diferentes, terá planos ousados e a mente mais do que aberta para embarcar em algo novo. Pode encontrar ótimas oportunidades para dar uma guinada profissional, mas não convém fazer nada na louca. Mercúrio começa a recuar no céu astral e alerta que é melhor ir devagar ao tomar decisões que envolvam o trabalho. Também será preciso mais zelo e disciplina com a saúde. Nos contatinhos e amizades, sinal verde para rever gente de fora, sair da rotina e se divertir com a galera. O coração pode bater mais forte por alguém da turma. Romance mais animado e fogoso.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje a Lua muda de cenário e ingressa na fase Crescente, deixando seus instintos e seu tino empreendedor mais fortes, o que pode te colocar frente a frente com oportunidades de bons negócios. Seu jeito fica mais destemido e você pode se arriscar um pouco mais. As ambições aumentam no serviço, mas será preciso ralar bastante. A boa notícia é que o trabalho duro deve trazer recompensas e as melhores podem chegar em forma de dinheiro. Nos relacionamentos, seu lado exigente vem à tona e você pode se mostrar mais intolerante, mas também esbanjará sensualidade e vai atiçar os desejos do mozão. Porém, Mercúrio alerta que desencontros e imprevistos podem rolar na paquera, então, tenha paciência, virginiangel!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Seu signo já é habilidoso na arte de se relacionar e hoje vai dar um show de bola nos contatos. Você saberá defender suas ideias e pontos de vista, conquistando adeptos e aliados para seus planos e iniciativas. Terá apoio alheio para agilizar seus interesses e pode formar ótimas parcerias no trabalho e na vida pessoal. Êxito em compras, vendas, serviços temporários e saúde protegida. Mas convém exercitar sua diplomacia para se entrosar melhor com os parentes porque perrengues e tretas podem surgir. À noite, a Lua sorri para Marte e dá sinal verde para a paixão. Uma conquista gloriosa pode rolar e até namoro à distância tem mais chance de decolar agora. Com o love, astral delicinha e intimidade vibrante.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Querendo fechar o ano com emprego e dinheiro no bolso, escorpiãozinho? Olha, se depender das estrelas isso não está longe de acontecer e hoje você conta com todo incentivo para mandar bem no trabalho ou descolar um serviço temporário para ganhar uma graninha a mais. A Lua promete excelentes oportunidades e tudo indica que você vai agarrar com as duas mãos, pois contará com a sua postura aguerrida e batalhadora para mostrar do que é capaz. A saúde também fica fortalecida hoje, mas Mercúrio começa a caminhada contrária e pode tumultuar as relações pessoais e amorosas. Muita calma nessa hora para a sinceridade não virar sincericídio. Invista no diálogo e não hesite para aparar arestas com o seu bem.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua migra para o seu paraíso astral às 7h35 da manhã e deixa sua energia nas alturas! Vai sobrar criatividade, boas ideias e carisma para brilhar, além de muito pique para contagiar quem convive e trabalha. Ótimo período para reunir as pessoas queridas, participar de uma festinha ou confraternização. Só não deixe o lado material em segundo plano nem gaste por conta de uma grana que ainda não recebeu. Embora a Lua traga mais sorte, Mercúrio fica retrógrado e alerta que imprevistos, situações confusas e bagacinhas podem rolar nas finanças. No romance, aposte na descontração e controle o ciúme. A atração física vai animar a paquera e seu charme fica arrasane. Prepare-se para lacrar e conquistar, Sagita!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje vai sobrar força de vontade para pegar firme no serviço e até encarar horas extras, se for necessário, tudo para nenhum atraso atrapalhar seu final de ano. Quem trabalha em home office ou com atividades e produtos voltados para o lar vai mandar bem e pode conseguir excelente retorno. Se procura emprego, não hesite para pedir um help aos parentes, pois alguém da família pode dar dicas importantes ou ideias interessantes. Porém, Mercúrio começa a caminhada contrária no seu signo e recomenda mais atenção com a saúde – apoie-se na sua disciplina e procure se cuidar melhor. Na vida a dois, o clima é de cumplicidade e aconchego com o love. Se está na pista, pode pintar uma boa química com colega.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

É agito, conversa e fervo que você quer? Então toma porque a Lua garante! Com a sua simpatia e comunicação empoderadas, o dia será ótimo para atrair crushes, brilhar no trabalho, sobressair em reuniões e faturar uma grana, principalmente se lida com comércio e clientela. Aposte alto na sua habilidade para vender seu peixe e atender as expectativas alheias, mas ligue o radarzinho ao administrar seus interesses materiais e cuide melhor do seu organismo. Mercúrio entra em curso inverso, pede cautela com a saúde e mais prudência com as finanças. À noitinha, o astral fica tenso e mal-entendidos podem surgir, mas depois tudo se ajeita e você vai se entender numa boa com todos, especialmente com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quintou e você só imaginando os momentos especiais do fds com Réveillon, peixinha? Errada não tá, mas antes de ficar sonhando de olhos abertos será preciso cuidar dos assuntos práticos da vida e um deles é a grana. A boa notícia é que a Lua muda de signo e de fase, sinal de que o dinheiro pode crescer na sua conta. Não vai faltar oportunidade de incrementar os seus ganhos, ainda mais se você for logo à luta. Os astros também favorecem seus interesses de trabalho, mas não espere a mesma sorte nos relacionamentos. Mercúrio inicia caminhada inversa e aponta instabilidades nos contatos sociais, nas amizades e no romance – procure ter mais tato e jeitinho com as pessoas queridas e o mozão, valeu?

