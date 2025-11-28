Homem é preso após fugir com veídulo durante “test drive”, em Itaporã

Nesta quinta-feira (27), um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após tentar furtado um veículo ao realizar um “test drive”. De acordo com a vítima, o suspeito entrou em contato, simulando a negociação de um veículo L-200. A prisão aconteceu por meio das Delegacias de Itaporã e Rio Brilhante prenderam.

Segundo as informações divulgadas, durante as tratativas, o suspeito solicitou à vítima autorização para dar uma volta no veículo, para testá-lo, momento em que a vítima entregou a chave do automóvel e autorizou uma volta na rua, de forma vigiada. Porém, o autor embarcou no veículo e fugiu.

Após diligencias, os agentes conseguiram o suspeito e descobriram sua localização, na cidade de Rio Brilhante, distante 164 quilômetros de distância. Apoio com a delegacia local foi solicitado, momento em que prendeu o suspeito na posse do veículo, no centro da cidade.

A vítima teve seu veículo restituído e o procedimento.