Motorista morre após ser arremessado de caminhonete atingida na traseira na BR-359

Motorista identificado como Welton do Carmo Carvalho, de 58 anos, morreu, nessa quinta-feira (1), na BR-359, entre as cidades de Alcinópolis e Costa Rica, após ser arremessado da caminhonete que conduzia durante acidente.

Conforme informações, a vítima seguia em uma Chevrolet D10, acompanhada de uma mulher no banco do passageiro. Ao passarem pela região conhecida como Serra preta, foram atingidos na traseira por uma Chevrolet S10 conduzida por um homem de 35 anos.

Com o impacto, Welton foi arremessado para fora do veículo e, devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo no local.

A passageira e o motorista do outro veículos precisaram ser socorridos para um hospital da região, mas o quadro de saúde de ambos era estável. A Polícia Civil e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para registrar o acidente.

