Acusado de forjar documentos no INSS é preso pela Polícia Civil

Um homem de 56 anos, que estava em regime semi-aberto, mas descumpriu medidas determinadas pela Justiça, foi preso novamente, na noite de ontem (31), em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, ele é condenado por estelionato praticado contra o NSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) em 2004. Ele retorna a prisão em regime fechado.

De acordo com a Polícia Civil, em 2004 o homem foi condenado por estelionato majorado, quando é cometido em detrimento de entidade de direito público. Naquele ano, ele chefiava um posto indígena em Japorã e foi responsável por assinar certidões de nascimento falsas, para que uma terceira pessoa recebesse aposentadoria do INSS por idade, mesmo sem ela ter este direito.

Ainda conforme apuração da polícia, a pessoa tinha solicitado a aposentaria em 2001 com o verdadeiro documento, mas o pedido foi indeferido pelo INSS. Com o auxilio de L.V. e de outro envolvido, houve adulteração nos documentos sobre a data de nascimento e o indígena acabou sendo beneficiado da aposentadoria, com oito parcelas do benefício.

Em 2005, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, denunciou L.V. e os outros dois envolvidos. Após isso, L.V. vinha cumprindo pena em semiaberto. Entretanto, descumpriu algumas condições que a Justiça lhe concede e terá de voltar a cumprir a pena em regime fechado por mais dois anos e oito meses.

O condenado foi encaminhado para o sistema penitenciário, para cumprir o restante da pena. A Polícia Civil não divulgou quais seriam as medidas que ele descumpriu no período em que esteve no regime semi-aberto.

