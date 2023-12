Técnico do PSG anuncia que Messi está de saída do clube

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, anunciou na manhã de hoje (01), a saída de Lionel Messi do clube parisiense. Segundo informações da imprensa francesa, nenhuma das partes tinha interesse numa possível renovação de contrato, que vai até fim de junho.

“ Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo (Messi) no Parque dos Príncipes contra o Clermont”, disse o treinador francês a imprensa local.

A equipe do PSG tem seu último compromisso com o Clemount, pela última rodada da Ligue 1.

Segundo números divulgados pelo Globoesporte.com, Messi fez, até aqui, 74 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do PSG.

Messi conquistou duas vezes o Campeonato Francês e levantou também um troféu da Supercopa da França. Apesar disso, não conseguiu o grande objetivo do clube, que é a Champions League.

O futuro do argentino ainda segue em aberto, já que segundo a imprensa européia, o retorno para Barcelona aparece como uma das grandes possibilidades. Outros clubes que estão de olho no Messi é o Al Hilal, da Arábia Saudita, com sua proposta bilionária, e o Inter Miami, da MLS, dos Estados Unidos.