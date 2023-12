INSS começa a pagar 13º a quem ganha mais do que o salário mínimo; veja calendário

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem mais do que um salário mínimo, devem receber a partir desta quinta-feira (1º) a primeira parcela do décimo terceiro salário.

O recebimento da parcela vai até o dia 7 de junho, seguindo o número final do benefício, sem contar o dígito verificador. As parcelas do abono de Natal foram adiantadas em 2023, a exemplo do que ocorre desde 2020. Em julho, será liberado o montante para quem tem o benefício maior. O pagamento do 13º é feito junto com o benefício mensal.

Veja o calendário

Para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.320:

Final do benefício Data do depósito

1 26/jun

2 27/jun

3 28/jun

4 29/jun

5 30/jun

6 03/jul

7 04/jul

8 05/jul

9 06/jul

10 07/jul

Para quem ganha acima do salário mínimo:

Final do benefício Data do depósito

1 e 6 03/jul

2 e 7 04/jul

3 e 8 05/jul

4 e 9 06/jul

5 e 0 07/jul

Quanto o aposentado recebe de 13º

A primeira parcela do 13º é paga sem nenhum desconto e corresponde à exata metade do benefício mensal de quem já estava aposentado em janeiro. Para quem ainda não recebia benefício do INSS em janeiro, os valores liberados de 13º são proporcionais, conforme a quantidade de meses em que o segurado passou a receber a aposentadoria, a pensão ou o auxílio.

A segunda parcela tem desconto do IR, no caso de quem está obrigado a pagar. Neste ano, a tabela do Imposto de Renda foi atualizada pelo governo, com elevação da faixa de isenção e desconto-padrão de R$ 528 sobre os rendimentos, o que fará com que os contribuintes paguem menos imposto. Além disso, 13,7 milhões devem ficar isentos do IR com a elevação da faixa inicial.

Com informações da Folhapress.

