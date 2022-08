Mesmo com frio da manhã máxima será de 38ºC

A quarta-feira (31) amanheceu fria mas a previsão indica aumento gradativo de temperaturas ao longo do dia, com máxima de até 38ºC no Estado. Os índices de umidade relativa do ar ainda devem continuar baixos.

São esperadas temperaturas mínimas entre 13 a 17ºC e máximas de 32ºC nas regiões do cone-sul, grande Dourados, leste e sul-fronteira de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Nas regiões do pantanal e norte são esperados mínimas entre 19º a 22ºC e máximas de até 38ºC e com os índices de umidade relativa do ar entre 10 e 30%, o que é considerado prejudicial a saúde. Em Campo Grande o dia começou com mínimas entre 18ºC e 21ºC e máximas de 34ºC.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) a umidade recomendada é entre 50 e 80%. Entre 10 30% é considerado Estado de Alerta, onde a população deve tomar cuidados como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.; Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.; Consumir água à vontade. Também é necessário atenção redobrada para crianças, idosos e animais.

Em Coxim a mínima será de 16ºC com máximas de até 38ºC. Para Dourados a máxima alcança os 30ºC; ja na região do Pantanal, em Corumbá, o dia será quente, com máxima de 37ºC.