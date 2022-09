Acusado de esfaquear guarda municipal é transferido para PED

O homem de 24 anos, acusado de ter esfaqueado quatro vezes o guarda municipal Luiz Henrique Roberto da Silva, 28 anos, foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados), na tarde desta quarta-feira (31).

O suspeito estava detido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mas após a audiência de custódia, que ocorreu na tarde de terça-feira (30), a sua prisão em flagrante foi convertida para preventiva. Dessa forma, ele foi transferido para a penitenciária da cidade, depois de ser realizado o exame de corpo de delito, providenciado pela Polícia Civil.

O crime

O suspeito é acusado de esfaquear quatro vezes Luiz Henrique, após o guarda municipal impedir o furto de uma motocicleta, na madrugada de segunda-feira (29), próximo a uma conveniência localizada na região central da cidade de Dourados. Ao ser detido, o rapaz confessou ser o autor das facadas que atingiram a vítima duas vezes no pescoço, uma no tórax e outra no peito.

Luiz foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UTI do Hospital da Vida, onde permanece internado.

Veja mais sobre o caso: Acusado de esfaquear guarda municipal tem prisão preventiva decretada

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.