Duas pessoas morrem após capotamento de ônibus

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente de ônibus na tarde desta quarta-feira (31), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Promissão, no interior de São Paulo. O veículo havia saído de Corumbá e seguia para São Paulo.

O veículo tombou no quilômetro 460, por volta das 17 horas. Nele havia 25 passageiros. De acordo com a Polícia Rodoviária, duas pessoas morreram no local do acidente e outras 20 foram socorridas para o Hospital Geral de Promissão e para a Santa Casa de Lins. Dentre as vítimas fatais estava uma criança.

A polícia informou que duas pessoas tiveram membros amputados.

O caso ainda esta sendo investigado, entretanto a principal suspeita é que um dos pneus tenha estourado. Dessa forma, o motorista perdeu o controle e bateu em uma placa. O ônibus capotou na estrada.

17 pessoas estão hospitalizadas no local, algumas em estado grave e outras em estado estável. Já a assessoria da Santa Casa de Lins informou que três vítimas do acidente estão internadas na unidade, com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate da concessionária e a Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.

