Acusado de atirar e tentar atear fogo em igreja é preso

Um homem de 26 anos foi preso ontem (9), acusado de ser o autor de atirar em direção a uma igreja, na madrugada de sábado (7), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme publicado pelo Dourados News, no final de semana ele e outros dois homens, teriam jogado óleo diesel nas paredes externas e teria atirado na igreja. De acordo com a polícia, mostra intuito de atear fogo no local.

Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em uma residência localizada na rua Gregório da Fonseca, bairro Jardim Cristais II, região Noroeste da cidade. O acusado foi flagrado no momento da prisão, com uma pistola 380 que teria sido usada para atirar na porta da igreja. O nome do rapaz não foi divulgado pela polícia.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial e segue sendo investigado.

