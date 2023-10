Homens atira oito vezes e ameaça atear fogo em igreja

Três homens armados atiraram em uma igreja, na madrugada de hoje (7), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, além dos tiros, foram encontrados óleo diesel nas paredes externas da capela.

Conforme apurado pela reportagem do site Dourados News, os três homens estavam em uma Hillux, cor preta, quando se aproximaram do local por volta de 0h30 e atiraram três vezes.

A Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram na igreja e relataram ter encontrado oito cápsulas de pistolas.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial e segue em investigação.

