Itens de higiene e limpeza disputam aumento nos preços nas prateleiras 

Nesta semana, papel higiênico com 12 rolos chegou a custar R$ 32,99 nos supermercados da Capital

Já não basta o aumento nos preços em outros setores dos supermercados, desta vez o consumidor em Campo Grande encontra dificuldade em adquirir itens de higiene e limpeza. O papel higiênico, por exemplo, não custa menos que R$ 20 em cinco dos seis estabelecimentos visitados pela reportagem, em um deles o produto é repassado pelo preço de R$ 32,99. Os dados fazem parte da pesquisa de preços do jornal O Estado realizada semanalmente.

A pesquisa levou em conta, o pacote de papel higiênico (Neve) com 12 unidades – quantidade considerada suficiente para uma família. Outro ponto de atenção revelado na coleta de preços foi a variação de um comércio para o outro, quando o mesmo produto é vendido por R$ 18,90, ou seja 74,55% mais em conta na comparação com os R$ 32,99. Algo que ressalta a importância do consumidor pesquisar antes de ir às compras.

Ainda na lista de compras, o sabonete registrou nesta semana uma diferença de preço de até 57,42% sendo vendido por R$ 2,09 em três pontos de revenda, mas em outros comércios o consumidor chega a desembolsar R$ 3,29 pelo mesmo produto (Lux). No setor de higiene, o creme dental (Colgate) com 90g foi o único item que apresentou menor variação (5,31%). Custando entre R$ 4,89 e R$ 5,39.

A impressão que dá é que os setores nos supermercados estão “disputando” quem vende mais caro! Conforme a pesquisa do jornal, a soma de apenas quatro produtos de limpeza custa R$ 39,16. Para o cálculo foi considerado o sabão em pó Omo sendo vendido por R$ 22,99, sabão em barra Ypê com cinco unidades (R$ 11,49), detergente Ypê 500 ml (R$ 2,49) e esponja de aço Bombril com oito unidades (R$ 2,19).

Cabe também destacar que para o cálculo foi levado em conta, o preço mínimo de cada produto, encontrado pela reportagem nos mercados. Ou seja, a conta poderia ficar mais cara para o bolso do consumidor campo-grandense.

Açougue em promoção

Outro setor do supermercado que tem assustado o consumidor é sem dúvida o açougue. No entanto, na atual pesquisa revela que o quilo do frango congelado teve queda de 28,60%, saindo dos R$ 9,89 na semana anterior para R$ 7,69 nesta semana.

Com uma redução um pouco mais tímida, o quilo da paleta também registrou queda de 11,83% no preço, custando em torno de R$ 16,90 (atual pesquisa) frente aos R$ 18,90 (pesquisa anterior). Liderando o aumento nos preços no açougue, ainda segue o corte de carne bovina, nesta semana a proteína registrou a menor queda se comparado aos frango e a carne suína. O quilo do coxão mole caiu de R$ 51 para R$ 46,90, resultando uma queda de 8,74%.

Por Suzi Jarde

