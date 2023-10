Polícia Federal realiza operação contra estelionato e uso de documento falso

Foram cumpridos na manhã de hoje (24), dois mandados de prisão pelos agentes da Polícia Federal (PF), nas cidades de Dourados e Nova Andradina, durante a operação “FAKE ID”, que visa combater estelionato e uso de documentos públicos falsos em Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, um dos investigados foi preso durante a operação.

As investigações iniciaram após a constatação de criminosos que usavam perfis em redes sociais, com imagens de policiais federais para a venda de produtos supostamente apreendidos pela Receita Federal do Brasil, na maioria eletrônicos de grande valor. Deduz-se que uso de símbolos da Polícia Federal e do nome da Receita Federal fosse para passar credibilidade aos possíveis compradores.

Inclusive, durante as investigações, ficou evidenciada a participação de pessoa que atualmente está presa. O nome do preso, não foi divulgado pela Polícia Federal.

Ainda de acordo com as investigações, membros de uma associação criminosa agia na falsificação de documentos funcionais da Polícia Federal e na divulgação em redes sociais, enquanto outros dedicavam-se a receberem os valores das vendas das mercadorias, por meio de PIX.

Os principais crimes investigados nesta operação são estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falsos e crime de associação, além de outros crimes que porventura venham a ser descobertos no decorrer das investigações. Somadas as penas desses crimes podem chegar a 20 anos de prisão.

O nome da operação FAKE ID PF, faz referência ao uso pelos criminosos de identidades funcionais da Polícia Federal falsas. Os criminosos ainda alegavam que os valores arrecadados com a venda dos eletrônicos eram destinados para instituição de caridade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram