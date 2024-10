Policia suspeita que morte de indígena em Dourados pode ter sido por causas naturais

A morte da indígena Hilda Barroso, de 79 anos, segue sendo investigada pela polícia, mas a suspeita é de que a idosa tenha morrido de causas naturais.

As primeiras investigações indicavam que a mulher teria sido violentada sexualmente e depois assassinada por estrangulamento.

Um homem, de 52 anos, foi apontado como o possível suspeito de cometer o crime, visto que ele e a vítima estariam consumindo bebidas alcoólicas desde da última quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil aparentemente, não há sinais de ação criminosa no corpo encontrado em uma casa na área de retomada Ñu Verá, nas proximidades do Anel Viário em Dourados.

Conforme nota divulgada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), o local onde Hilda foi encontrada passou perícia técnica e corpo dela também foi encaminhado para exame necroscópico.

Contudo, as investigações continuam e testemunhas serão ouvidas para que o caso seja realmente resolvido e finalizado.