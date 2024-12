“Acredito que Deus tem um propósito maior em tudo isso”, diz pai de criança vítima de acidente na BR-262

Diego Ezequiel Quintana, de 34 anos, pai do menino Benjamin, de apenas 8 anos, que morreu em um acidente na manhã de quarta-feira (25) na rodovia BR-262, em Miranda, contou em entrevista ao site Diário Corumbaense, como foram os momentos após o acidente.

O acidente aconteceu a cerca de 7 km da comunidade de Salobra, quando um veículo de passeio invadiu a pista da caminhonete da família. Diego tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira e colidiu contra uma árvore. Logo após o impacto, o veículo pegou fogo.

No momento do acidente, além de Diego e Benjamin, estavam no carro a esposa do pastor, Sâmela Brandão, de 33 anos, e os enteados Pietro, de 15 anos, e Isabela, de 10 anos. Diego conseguiu sair do carro e iniciou o resgate da família, retirando Pietro e cortando o cinto de segurança que prendia Isabela. A menina escorregou para debaixo do veículo, mas foi retirada antes que o fogo se alastrasse.

Diego disse que, ao tentar resgatar Benjamin, percebeu que o menino já não tinha sinais vitais. “Permaneci abraçado com ele, pensando em tudo que vivemos juntos. Questionei o que Deus quis me ensinar com isso”, disse.

Os ocupantes da caminhonete foram encaminhados para diferentes hospitais. Sâmela está em observação em Miranda, enquanto Pietro, com fratura na costela, permanece internado em Aquidauana ao lado de Diego. Isabela, que precisará passar por cirurgia, foi transferida para Campo Grande.

Benjamin será sepultado em Campo Grande, onde vivia com a mãe. Abalado, Diego encontrou forças na fé para enfrentar a perda. “É algo que ninguém está preparado para viver. Mas acredito que Deus tem um propósito maior em tudo isso”, declarou o pastor.

O motorista do veículo de passeio, apontado como responsável pelo acidente, fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

