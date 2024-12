Nova sede da Casa da Saúde e os benefícios do Programa Remédio em Casa no MS

A saúde pública em Mato Grosso do Sul vive um novo capítulo marcado por avanços e modernizações. A inauguração da nova sede da Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz da SES (Secretaria de Estado de Saúde), aliada à ampliação do Programa Remédio em Casa, trouxe mudanças significativas no atendimento e na qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

A nova sede da Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz foi inaugurada no mês de agosto deste ano, em Campo Grande, com o objetivo de oferecer uma estrutura moderna, acessível e eficiente para atender os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). O espaço foi projetado para centralizar serviços de assistência farmacêutica, melhorando o acesso a medicamentos e outros insumos para o tratamento de doenças crônicas.

A nova unidade conta com ampla área de atendimento ao público, com ambientes climatizados e organizados para reduzir filas e tempo de espera; estoque otimizado de medicamentos, garantindo maior disponibilidade e menor risco de desabastecimento; tecnologia integrada, permitindo um sistema informatizado que facilita o acompanhamento de solicitações e renovações de receitas; acessibilidade com rampas e atendimento prioritário para pessoas com deficiência e idosos.

Com essas melhorias, a Casa da Saúde fortalece seu papel como referência no cuidado e na assistência à população que necessita de medicamentos especializados.

Programa Remédio em Casa: Benefícios que chegam à porta do cidadão

Paralelamente à modernização da Casa da Saúde, o Programa Remédio em Casa, que começou em 2022, tem transformado a forma como medicamentos de uso contínuo chegam aos pacientes.

A iniciativa atende tanto moradores da capital quanto do interior, com logística bem planejada para alcançar regiões remotas. Desde a sua implementação, o programa já beneficiou 14.815 pacientes, garantindo a continuidade dos tratamentos e promovendo mais qualidade de vida.

A combinação de uma estrutura moderna com iniciativas inovadoras, como o Programa Remédio em Casa, gerou um impacto direto na vida dos cidadãos e resultou em:

Pacientes mais assistidos: Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e artrite reumatoide, têm mais segurança no acesso a medicamentos;

Mais eficiência no atendimento: A organização dos serviços reduziu filas e aumentou a satisfação dos usuários;

Humanização da saúde pública: O programa prioriza a dignidade e o conforto dos pacientes, especialmente os mais vulneráveis.

Rumo ao futuro

A nova sede da Casa da Saúde e o Programa Remédio em Casa são exemplos claros do compromisso do Governo do Estado com a saúde pública de qualidade. A SES continua empenhada em aprimorar as estratégias de atendimento e ampliar os benefícios ofertados à população, integrando tecnologia, logística e humanização.

Essas iniciativas refletem uma visão de futuro onde a saúde é tratada como prioridade, assegurando que o cuidado alcance todos os cantos do estado. Investir na saúde é investir em pessoas. Com a nova Casa da Saúde e o Remédio em Casa, Mato Grosso do Sul dá um passo importante na construção de um SUS mais eficiente e acolhedor.

