Criança morre em acidente após caminhonete que estava colidir na BR- 262

Na manhã desta quarta-feira(25), uma criança de oito anos morreu após o carro onde estava com a família colidir contra uma árvore na Br-262.

O veículo saiu de Campo Grande e tinha como destino a cidade de Corumbá.

O pai do menino dirigia a caminhonete quando perdeu o controle do veículo e colidiu com a árvore às margens da rodovia.

Ainda não há mais informações e detalhes sobre a dinâmica do acidente. A criança de oito anos foi a única vítima fatal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Miranda, o acidente teria ocorrido por volta das 9h. O local do acidente foi a sete quilômetros depois do distrito de Salobra em Miranda.

De acordo com o site Portal de Aquidauana, no veículo estavam o casal e três filhos sendo um adolescente de 15 anos, do sexo masculino, uma criança de 10 anos do sexo feminino e outra criança de 08 anos do sexo masculino, vítima fatal do acidente.

O Corpo de Bombeiros realizou o socorro, os demais familiares tiveram apenas escoriações em partes do corpo. A Polícia Civil de Miranda investigará o caso.