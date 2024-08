Acompanhante é agredida por casal de clientes em motel

Na tarde do último domingo (25), uma jovem de 23 anos, que trabalha como acompanhante, precisou ser socorrida, após ser agredida por um casal de clientes com socos, pontapés, garrafadas e pedradas. Segundo a vítima, as agressões aconteceram ambos usarem cocaína. O caso aconteceu em um motel na Vila Carvalho.

Para os agentes policiais, a mulher contou que a responsável pelas agressões é recém contratada da casa noturna no qual a vítima trabalha e que não sabe os motivos das agressões, mas só pararam após os funcionários do motel entrarem no quarto

No momento a polícia foi acionada, o casal conseguiu fugir do local levando o celular e a bolsa com documentos e dinheiro da vítima. Devido os machucados, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e levou a jovem ao Upa para receber atendimento.

De acordo com o registro policial a, a vítima tinha diversos hematomas na região do rosto inteiro e estava impossibilitada de abrir os olhos devido ao ferimento, além de sangramento no nariz, cortes nas costas, cotovelos, braços e mãos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como roubo e lesão corporal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais