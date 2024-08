Detento morre após cair e bater a cabeça em vaso sanitário de cela em Dourados

Homem identificado como Wesley Alar Vinker da Silva, de 37 anos, morreu, na madrugada desta segunda-feira (26), em Dourados, distante 251 quilômetros de Campo Grande, após cair e bater a cabeça no vaso sanitário da cela onde cumpre pena.

Conforme Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu na Penitenciária Estadual de Dourados. A vítima teria passado mal após tomar medicação para o tratamento de tuberculose.

Por volta de 00h40, os presos começaram a bater nas grades da cela, a fim de informar que havia um problema acontecendo. Quando o agente penitenciário chegou, foi informado que o Wesley estava passando mal e precisava de ajuda médica.

A equipe de socorro foi acionada e levou o detento até a unidade de saúde do presídio, mas o homem já estava sem vida. Ainda conforme o registro policial, a cela está superlotada. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados como morte a esclarecer.

