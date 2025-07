Acidentes com motos provocam mortes de Criança indígena e fisiculturista em Amambai

Dois acidentes registrados nessa terça-feira (15) envolvendo motocicletas foram registrados em Amambai, município distante 341 quilômetros de Campo Grande. As colisões fatais ocorreram em diferentes pontos da cidade e deixaram como vítimas um menino indígena de apenas 10 anos de idade e o fisiculturista Manoel Mello, de 34 anos.

O primeiro acidente aconteceu na rodovia MS-156, entre Amambai e Tacuru, e tirou a vida de uma criança indígena que cursava a 5ª série no Polo Indígena Mbo’erenda Tupã’i Ñandeva. O menino estava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu tio, de aproximadamente 45 anos, morador da Aldeia Limão Verde.

Segundo informações do site A Gazeta News, o condutor perdeu o controle da moto ao entrar em uma curva acentuada, vindo a colidir com outro veículo que trafegava pela via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. O tio da vítima apresentava escoriações e fortes dores abdominais, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Amambai, onde não conseguiu relatar com clareza como o acidente ocorreu.

A criança morreu ainda no local do acidente, causando grande comoção na aldeia e entre os colegas de escola. Em nota de pesar, a direção da escola lamentou profundamente a tragédia e manifestou solidariedade à família, colegas e professores.

“Nos solidarizamos com todos que estão sentindo essa perda irreparável. Que o amor e a união fortaleçam a comunidade nesse momento de dor.”, diz o comunicado da escola indígena.

Ainda na terça-feira, um segundo acidente envolvendo moto abalou a cidade. O fisiculturista Manoel Mello, de 34 anos, morreu após sua motocicleta esportiva, uma Honda CBR 1000 cilindradas, colidir contra a lateral de um caminhão caçamba que teria invadido a preferencial.

A batida foi violenta e Manoel não resistiu aos ferimentos. Conhecido na região por sua dedicação ao fisiculturismo e presença em eventos esportivos, ele era admirado por amigos e colegas de academia, que lamentaram a perda nas redes sociais. A Polícia Civil investiga os casos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais