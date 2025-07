Clássicos, reencontros e briga pela liderança movimentam a 14ª rodada do Brasileirão nesta terça-feira

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções nesta terça-feira (16), com confrontos decisivos para as pretensões de clubes em diferentes partes da tabela. O destaque da noite é o clássico interestadual entre Santos e Flamengo, às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), na Vila Belmiro. Além disso, Palmeiras e Corinthians também têm compromissos importantes, enquanto o Grêmio encara duelo internacional pela Sul-Americana e a Seleção Brasileira entra em campo pela Copa América Feminina.

Em lados opostos da tabela, Santos e Flamengo medem forças em Santos, em um confronto crucial para os donos da casa e mais um passo na caminhada rubro-negra rumo ao título. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com apenas 11 pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento. Já o Flamengo é o atual líder do Brasileirão, com 27 pontos, e tenta manter a ponta diante de um adversário pressionado.

O técnico Cleber Xavier aposta em uma escalação com nomes experientes e o retorno de Neymar ao time titular, além de Deivid Washington no ataque. Já o Flamengo, comandado por Filipe Luís, pode vir com algumas mudanças na zaga, entre elas a dúvida entre Léo Ortiz e Danilo. O trio ofensivo deve ser formado por Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata, com Arrascaeta na armação.

Mais cedo, às 18h, o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque, em São Paulo, em sua primeira partida desde a eliminação no Mundial de Clubes. O Verdão é o 5º colocado, com 22 pontos, e busca uma vitória para se manter na cola dos líderes. Comandado por Abel Ferreira, o time alviverde deve ter mudanças pontuais, como a possível entrada de Emi Martínez e Flaco López, dependendo da estratégia da comissão técnica.

O Corinthians, que vem de derrota para o Bragantino, encara o Ceará fora de casa, às 18h30, no Castelão. Em 11º lugar, com 16 pontos, o time comandado por Dorival Júnior tenta reencontrar o caminho das vitórias. Com elenco em adaptação, o Timão deve apostar em nomes como Rodrigo Garro, Carrillo e Talles Magno, além da possível entrada do atacante Gui Negão no segundo tempo.

A noite também será de confronto internacional. O Grêmio enfrenta o Alianza Lima, no Peru, a partir das 20h30, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo é decisivo: quem vencer o confronto em dois jogos garante vaga nas oitavas de final da competição continental. A partida será transmitida exclusivamente pela Paramount+.

Seleção Brasileira feminina entra em campo

Abrindo o dia esportivo, a Seleção Brasileira Feminina encara a Bolívia, às 17h, pela segunda rodada da Copa América Feminina. Após vencer a Venezuela na estreia por 2 a 0, o Brasil busca mais três pontos para encaminhar a classificação. A partida terá transmissão da TV Brasil e do Sportv.

Copa América Feminina

17h – Bolívia x Brasil (TV Brasil e Sportv)

Brasileirão Série A

18h – Palmeiras x Mirassol (Premiere)

18h30 – Ceará x Corinthians (Amazon Prime Video)

19h – Santos x Flamengo (Premiere)

20h30 – Bragantino x São Paulo (Globo e Premiere)

20h30 – Botafogo x Vitória (Premiere)

Copa Sul-Americana

20h30 – Alianza Lima x Grêmio (Paramount+)

Com lutas distintas, os jogos desta terça-feira marcam uma virada importante na temporada para várias equipes brasileiras. Seja na briga pelo topo, pela recuperação ou contra o rebaixamento, o futebol promete uma noite intensa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais