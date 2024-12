Duas pessoas morrem em acidente na BR-158

Na noite do último sábado (30), duas pessoas morreram após motocicleta que estavam ser atingida por um carro na cidade de Aparecida do Taboado.

De acordo com informações do Paranaíba News, o motorista do carro não foi encontrado no local pela polícia.

As vítimas são José Reis Antônio Filho, de 42 anos, e Sônia Ribeiro de Camargo Silva, de 43. A motocicleta era uma Honda Bros e foi atingida na traseira por um carro Chevrolet Onix.

As vítimas foram encontradas a mais de 50 metros do local da batida. A moto ficou presa no motor e capô do veículo e teria sido arrastada por aproximadamente 135 metros.

Documentos do condutor do carro foram encontrados pela pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e foram apreendidos.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado.