Novo bloco de carnaval em Campo Grande vai começar cedo e servirá café para os foliões

Estreia do Bloco “Acorda o Galo” começa às 8h da manhã em março na Praça da Maria Fumaça

Preparem as fantasias e ajustem os despertadores! No sábado de carnaval, dia 1º de março, os foliões de Campo Grande terão uma grande novidade: a estreia do Bloco Acorda o Galo. A festa vai começar cedo, às 8h da manhã, na Praça da Maria Fumaça, trazendo muita animação para quem gosta de começar o dia com energia.

Com uma proposta descontraída e leve, o Acorda o Galo é perfeito para quem quer dar início ao carnaval com muita disposição. Além das tradicionais marchinhas e do clima de confraternização, o bloco vai oferecer café aos participantes, garantindo que ninguém perca o ritmo da festa. Para essa estreia, o grupo Samba do Caramelo vai agitar a manhã com muito samba e marchinha.

Ana Ostapenko, produtora do bloco, contou para a reportagem do Jornal O Estado que está empolgada com a novidade e ressalta o charme de um evento matinal no carnaval.

“Estamos muito felizes em trazer algo novo para o carnaval de Campo Grande. O Acorda o Galo é uma forma de celebrar a energia única das manhãs, com música, dança e, claro, um café gostoso.Queremos que seja uma festa inesquecível, cheia de encontros especiais, pensada para folião de todas as idades – e as crianças são mais que bem-vindas!”, afirma Ana.

Campo Grande já conta com um bloco matinal no sábado antes do carnaval, o Bloco das Depravadas, e, segundo Ana, “As Depravadas foram, sem dúvida, uma grande inspiração para criarmos o Acorda o Galo. Agora, teremos dois dias de folia pela manhã, com muito glitter, alegria e marchinhas”.

O que esperar?

A ideia de um bloco matinal surgiu da falta de opções para quem gosta de carnaval, mas prefere evitar a agitação da noite. Segundo Ana, a inspiração veio do Bloco das Depravadas, que ocorre no sábado anterior ao carnaval.

“O Bloco das Depravadas foi uma grande inspiração para criarmos o Acorda o Galo. Campo Grande já tinha um bloco matinal, mas sentimos que havia espaço para mais opções, principalmente para quem busca algo mais tranquilo e com uma proposta diferente. A proposta é oferecer uma folia com um clima mais familiar, acessível para todos, inclusive para aqueles que não se sentem confortáveis nas festividades noturnas”, explica Ana.

Uma das atrações do bloco é o café, que será oferecido aos participantes. No entanto, a organização optou por uma versão mais simples. “Será apenas café preto, mesmo. O bloco é totalmente independente e ainda não temos patrocínio para oferecer uma variedade maior, como café com leite ou doces típicos de carnaval. Mas quem sabe no próximo ano, com mais apoio, possamos expandir as opções”, comenta Ana. O foco é garantir que os foliões comecem o dia de carnaval com a energia renovada, mas sem grandes custos ou complicações.

A expectativa da organização é que o público seja, em sua maioria, famílias e pessoas que buscam uma alternativa mais tranquila para curtir o carnaval. A estimativa é de que entre 100 e 200 pessoas participem do evento, o que demonstra a proposta de um bloco mais intimista e descontraído.

“É um evento mais voltado para quem não dá conta da folia da noite, mas também para quem deseja aproveitar com calma, com a família e até com crianças. Vamos ter um espaço aberto e acessível para todos”, explica Ana. A proposta é também atrair aqueles que buscam uma folia sem a muvuca das grandes multidões e com a possibilidade de curtir a festa com mais conforto.

Embora esse seja o primeiro ano do bloco, a organização tem grandes planos para o futuro. “Queremos ver como o público vai receber a ideia e, se tudo correr bem, com certeza voltaremos no próximo ano. A ideia é tornar o Acorda o Galo uma tradição do sábado de manhã, aqui na capital”, afirma Ana Ostapenko. O evento está sendo cuidadosamente planejado para ser uma alternativa viável, divertida e inclusiva para todos, e a expectativa é de que ele cresça nos próximos anos.

Opiniões

Gabriel Silva, atendente de supermercado, compartilha uma ideia inovadora que pode ser uma excelente opção para quem prefere evitar a agitação da noite, mas não quer ficar de fora das festividades de carnaval. “Eu, pessoalmente, prefiro a noite, mas achei a iniciativa bem interessante. Para crianças, idosos e gestantes, é uma ótima alternativa, pois oferece mais conforto e segurança, sem a preocupação de se perder ou enfrentar grandes multidões”, comenta Gabriel.

Brenda Oliveira, jornalista, destacou que achou a ideia do novo bloco inovadora e revelou não conhecer nenhum outro evento com esse objetivo. “Eu já conhecia o Bloco das Depravadas, mas não sabia que era um bloco matinal. Gostei bastante da ideia. Durante o dia, os riscos são menores, dá para levar o pet, as crianças, aproveitar as barracas sem grandes filas e ter banheiros com menos disputa. É possível se divertir sim, adorei a proposta”, comentou Brenda.

Portanto, prepare sua fantasia, ajuste o despertador e venha se divertir na Praça da Maria Fumaça, no dia 1º de março, às 8h da manhã. Com o tema “Carnaval com cheiro de café e sabor de alegria”, o Acorda o Galo promete atrair foliões de todas as idades que buscam uma forma diferente de curtir o carnaval.

Amanda Ferreira