Professor de MS morre em colisão entre carro e camionete

Andrey Silva Julio, professor da rede pública de ensino em Terenos, morreu em um grave acidente na noite deste sábado (24), na rodovia MS-162, a cerca de 500 metros da cidade de Dois Irmãos do Buriti. O impacto da colisão foi tão forte que o professor morreu na hora e ficou preso às ferragens.

No momento do acidente, Andrey seguia em seu veículo Fiat Argo em direção a Dois Irmãos do Buriti, interior de MS, para visitar pessoas conhecidas. O outro veículo envolvido na colisão era uma camionete Mitsubishi L200 Triton, de cor prata e placa de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo site O Pantaneiro indicam que o motorista da camionete seria de Sidrolândia e foi encaminhado para atendimento médico, sem ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas Andrey morreu no local. A dinâmica do acidente segue em investigação pela Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.