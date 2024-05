Homem morre esmagado por ônibus durante manutenção, em Sonora

Na noite de terça-feira (7), um homem identificado apenas como Leonilson, de 43 anos, perdeu a vida em um acidente enquanto realizava a manutenção de um ônibus, no município de Sonora, região norte de Mato Grosso do Sul. O incidente ocorreu em uma fazenda localizada a 362 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, o patrão de Leonilson, disse que a vítima estava executando a manutenção no fecho de mola traseiro do ônibus, veículo que estava suspenso por macacos hidráulicos e apoiado em alguns calços. Por conta do adiantado da hora, o empregador solicitou que o trabalho fosse concluído no dia seguinte, porém, Leonilson optou por prosseguir com a tarefa naquele momento.

Em um determinado momento, os calços que sustentavam o peso do ônibus cederam, fazendo com que o veículo despencasse sobre o trabalhador. Apesar dos esforços do patrão e de colegas para erguer o ônibus e resgatar Leonilson, infelizmente, os ferimentos foram fatais. Quando o veículo foi finalmente retirado de cima da vítima, ele já estava morto.

A polícia foi acionada e o caso está sendo tratado como “morte a esclarecer”. A delegacia de Polícia Civil de Sonora investiga o caso.

