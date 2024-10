Acidente envolvendo carro e carreta deixa uma pessoa morta

Na noite de ontem (13), o motorista de um carro Fiat Strada morreu após colidir de frente contra uma carreta na BR-262 próximo ao posto da PMA (Polícia Militar Ambiental), em Miranda.

De acordo com informações, a vítima seguia sentido Miranda-Corumbá. O motorista da carreta, que seguia em sentido contrário, não sofreu ferimentos.

A perícia criminal esteve no local para investigar a dinâmica do acidente.

A vítima não teve a identidade revelada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram