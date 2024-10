Governo lança campanha ‘Caixa Encantada’, com arrecadação de brinquedos para crianças carentes

Com o objetivo de fazer o Natal das crianças carentes mais alegre, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou oficialmente a campanha ‘Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!’, na manhã desta segunda-feira (14), em Campo Grande. A campanha é organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), tendo como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

O projeto já começou com arrecadação de doações das pessoas que participarem do show da Banda Jota Quest, que se apresentou na edição do MS ao Vivo ontem (13). A ação contou com brincadeiras e atividades recreativas voltadas para o público infantil.

Na manhã de hoje (14), a primeira-dama e o secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, e a secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, detalharam as novidades da edição da ‘Caixa Encantada’ deste ano, ao lado dos representantes de instituições públicas e privadas que são correalizadoras da campanha em 2024.

“O Natal é um momento de confraternização, então pensamos em fazer pelas crianças. Quem não gosta de ganhar um brinquedo? Pensando nisso, resolvemos fazer a arrecadação para ajudar aqueles pais que não conseguem comprar um brinquedo para seu filho nessa data tão especial”, disse Mônica.

O secretário Felini destacou a importância das campanhas de solidariedade para promover o senso de coletividade e a união entre os servidores e a população de MS. “Tanto a campanha do agasalho quando a ‘Caixa Encantada’ demonstram o comprometimento dos servidores públicos estaduais com a população Sul-mato-grossense. A ação coletiva e organizada mostra que o olhar atento para às demandas da sociedade é a maior motivação dos servidores estaduais”, ponderou.

Uma novidade de 2024, é a reformulação do processo de cadastramento das entidades beneficiadas. A partir desta edição, as instituições que querem se cadastrar para receber as doações devem se inscrever por meio de um formulário. As inscrições são de 14 de outubro a 14 de novembro, e a análise das entidades será realizada pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).

Histórico

Em 2023, a iniciativa arrecadou mais de 45 mil brinquedos. A arrecadação garantiu um Natal mais feliz de milhares de crianças e adolescentes atendidas por cerca de 300 instituições cadastradas. Neste ano, a meta é superar as arrecadações do ano passado.

Vamos doar!

A primeira arrecadação da campanha ‘Caixa Encantada 2024′ ocorrerá durante a entrega dos kits para os participantes da Corrida dos Poderes, nos dias 24 e 25 de outubro. A previsão é arrecadar 3.700 brinquedos, mesmo número de inscrições realizadas para as modalidades: corrida 5km, corrida 10km, caminhada e corrida infantil.

A campanha conta com o empenho e a contribuição de funcionários públicos e de outras pessoas que se solidarizaram com a ação.

Além de Campo Grande, a ‘Caixa Encantada’ é realizada em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, por meio das Força de Segurança Pública e SED (Secretaria de Educação).

A distribuição será feita nas respectivas cidades onde houver a arrecadação.

Instituições públicas e privadas que apoiam a campanha caixa encantada:

ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul); TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso Do Sul); Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul; MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul); TRT 24ª Região (Tribunal Regional do Trabalho); Anoreg MS (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso Do Sul); Faculdade Insted; Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul); Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul); Sebrae MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); Senar MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso Do Sul); Acicg (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande); Acrissul (Associação dos Criadores de Ruminantes de Mato Grosso Do Sul); Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS – OAB | ESA | CAA MS; Fecomércio e Senac (Sistema Fecomércio MS); Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso Do Sul).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram