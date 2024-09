Família fica ferida após acidente na MS-141

Na última terça-feira(10), um acidentre entre dois veículos deixou uma família ferida na rodovia MS-141, no trecho entre Ivinhema e Naviraí. O local do acidente fica próximo ao trevo de Guassulândia.

A colisão foi entre dois veíuclos, uma VW Saveiro, com placas de Taquarussu, e um Chevrolet Astra, com placas do Mercosul, que tinha uma família cinco ocupantes, incluindo duas crianças que estão entre as vítimas do acidente.

Eles sofreram escoriações e ferimentos e são da cidade de Apucarana no estado do Paraná. A colisão ocorreu no lado onde estava a cadeirinha de uma das crianças. O condutor do outro veículo, a Saveiro, também sofreu esocriações.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema esteve no local e encaminhou a família e o condutor da Saveiro ao Hospital Municipal de Ivinhema. A Polícia Militar Rodoviária também estava no local do aicdente.

