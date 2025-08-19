Funsat oferece 2.012 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (19)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 2.012 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande nesta terça-feira (19), através de 197 anunciantes que recrutam para 146 diferentes profissões. Para se candidatar, os interessados precisam ter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Entre as vagas em destaque, estão: açougueiro (39 vagas), assistente de vendas (6 vagas), atendente de padaria (20 vagas), auxiliar de armazenamento (6 vagas), auxiliar de cozinha (34 vagas), auxiliar de limpeza (122 vagas), desossador (100 vagas), fonoaudióloga (1 vaga), frentista (4 vagas), magarefe (100 vagas), operador de caixa (237 vagas), além de 7 vagas para pedreiros.

A Funsat também disponibiliza 1.225 vagas para candidatos sem experiência prévia. As oportunidades incluem: ajudante de açougueiro (2 vagas), alimentador de linha de produção (15 vagas), auxiliar técnico eletrônico (5 vagas), gerente comercial (3 vagas), operador de bomba de concreto (6 vagas), repositor de mercadorias (105 vagas), e mais 6 vagas para vendedores de atuação pracista.

Além disso, o público PCD (Pessoa com Deficiência) tem 14 vagas exclusivas, distribuídas entre funções como auxiliar de linha de produção (5 vagas), auxiliar de limpeza (2 vagas), empacotador à mão (2 vagas), porteiro (1 vaga), auxiliar de escritório (1 vaga), atendente de lojas (1 vaga), almoxarife (1 vaga), e agente de saneamento (1 vaga).

Como se candidatar

Para mais informações sobre as vagas, o trabalhador pode comparecer ao Guichê 1 da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, ou ligar para (67) 4042-0585 – Ramal 5800. Também é possível acompanhar as oportunidades e obter detalhes pelo perfil oficial no Instagram: @funsat.cg ou acessar o site da Prefeitura de Campo Grande clicando aqui.

Por Prefeitura de Campo Grande