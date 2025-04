Acidente entre carro funerário e veículo da Câmara de Glória de Dourados interdita cruzamento em Campo Grande

Um acidente envolvendo um carro funerário e um veículo da Câmara Municipal de Glória de Dourados interditou o trânsito no cruzamento das ruas Dolor Ferreira de Andrade e 25 de Dezembro, na região central de Campo Grande, na tarde dessa quarta-feira (2). A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver que o Toyota Yaris, da cidade distante 282 quilômetros de Campo Grande, seguia pela Rua 25 de Dezembro quando invadiu a preferencial e foi atingido pelo carro funerário, que voltava de um sepultamento pela Rua Dolor Ferreira de Andrade. O veículo oficial era conduzido por um vereador, cujo nome não foi divulgado.

Com o impacto, o Toyota foi arremessado contra o muro de uma casa, destruindo a frente do carro e arrancando o portão da residência. Quatro dos cinco ocupantes do veículo foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros, todos com ferimentos leves.

No carro oficial estavam quatro vereadores e a secretária de educação de Glória de Dourados, Rafaela da Silva Rozas. Um dos ocupantes recusou atendimento médico. O motorista do carro funerário saiu ileso do acidente. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência.

A proprietária da casa atingida, de 47 anos, relatou que estava na cozinha quando ouviu um barulho forte. Inicialmente, pensou que materiais metálicos haviam caído de um prédio em construção ao lado, mas logo foi informada pela funcionária sobre o acidente. “Eu nem quis sair porque achei que algum motociclista tinha morrido. Fui olhar nas câmeras de segurança e vi a batida. Toda semana tem acidente, mas é a primeira vez que acertam minha casa”, disse.

Segundo apuração, os ocupantes do veículo oficial retornavam de um evento na Assembleia Legislativa da Capital para o hotel onde estavam hospedados. Os nomes dos vereadores envolvidos no acidente não foram divulgados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais