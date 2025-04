Camila Jara surge como possível nome para a disputa do diretório municipal do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Campo Grande está em processo de organização para a eleição de seu Diretório Municipal, com o prazo final para o registro das chapas marcado para o dia 14 de abril. Entre os grupos que disputarão a liderança da sigla está a Resistência Socialista, que pretende apresentar um candidato próprio caso não haja consenso em torno do nome de Camila Jara (PT), inicialmente cotada para a presidência do diretório.

O vereador Landmarck (PT), integrante da Resistência Socialista, destacou o momento de mobilização interna do partido. “Estamos organizando uma chapa, ainda sem nome definido. A princípio, a Camila manifestou interesse em ser candidata e, se confirmado, iremos apoiá-la. Caso contrário, a Resistência Socialista apresentará outro nome até o prazo final”, afirmou.

O parlamentar destacou ainda a importância desse momento político para o partido, especialmente em razão do crescimento do PT na Câmara Municipal, onde atualmente conta com três vereadores. Segundo ele, há um grande interesse em participar desse processo eleitoral interno, reforçando a importância da renovação dentro do partido.

“Estamos nos organizando para garantir uma chapa forte e representativa, que dê continuidade ao trabalho do PT em Campo Grande. Existe um grupo grande querendo participar desse momento histórico para o partido”, concluiu o vereador.

As eleições internas do PT municipal definirão a nova direção partidária, que será responsável por conduzir o partido nos próximos anos e fortalecer suas articulações políticas para os futuros pleitos eleitorais.

Por Bunna Paula

