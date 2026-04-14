Acidente entre carro e moto deixa mãe e filho de 11 anos em estado grave em Campo Grande

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher e o filho, de 11 anos, em estado grave na tarde de domingo (13), na Rua Osasco, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motociclista e a criança foram socorridas por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ambas com múltiplas fraturas. A mulher precisou ser entubada ainda no local devido à gravidade dos ferimentos e foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande.

A dinâmica do acidente foi reconstruída com base no relato de uma testemunha, proprietária de um comércio nas proximidades, além de imagens de câmeras de segurança. Pelos registros, a motociclista realizava uma conversão à esquerda quando foi atingida por um veículo GM/Onix, que colidiu lateralmente com a moto durante a manobra.

Após o impacto, o motorista do carro desceu do veículo e demonstrou desespero ao observar a situação, levando as mãos à cabeça. No entanto, conforme o registro policial, ele deixou o local logo em seguida, sem prestar socorro às vítimas.

Quando a polícia chegou, o condutor já havia fugido. O veículo foi identificado posteriormente por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Até o momento, o motorista não foi localizado nem identificado oficialmente. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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