PF realiza operação contra comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento em Campo Grande

A Polícia Federal do Brasil deflagrou, na segunda-feira (13), a Operação Emagrecimento Seguro III, com foco no combate à comercialização ilegal de medicamentos em Campo Grande.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereços ligados aos investigados na Capital.

Segundo a Polícia Federal, a investigação tem como objetivo reprimir a venda irregular de produtos farmacêuticos utilizados no controle de diabetes e no emagrecimento. Os medicamentos, de acordo com a apuração, eram introduzidos no país de forma clandestina, sem autorização dos órgãos reguladores.

A prática configura crime sanitário e pode representar riscos à saúde pública, já que os produtos não passam por controle de qualidade e podem ser comercializados sem prescrição médica.

A operação é um desdobramento de investigações anteriores e busca identificar toda a cadeia de distribuição dos medicamentos ilegais, incluindo fornecedores e possíveis redes de comercialização.

O material apreendido será analisado, e os envolvidos podem responder por crimes relacionados à importação irregular e venda de produtos sem registro. As investigações seguem em andamento.

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