Dia Mundial do Café celebra importância econômica e cultural da bebida mais consumida do planeta

O Dia Mundial do Café é comemorado nesta terça-feira (14) e destaca a relevância de uma das bebidas mais consumidas e influentes do mundo. A data também busca valorizar toda a cadeia produtiva do grão, desde o cultivo até a comercialização.

Considerado um dos principais produtos agrícolas do planeta, o café movimenta bilhões na economia global e gera milhões de empregos em diversas etapas da produção. O setor envolve desde trabalhadores rurais nas lavouras até profissionais da indústria, logística e comércio.

O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário, sendo um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. A produção nacional é marcada pela diversidade de regiões cafeeiras e pela forte presença no mercado internacional, o que reforça o papel estratégico do produto para a economia do país.

Além do impacto econômico, o café também desempenha papel importante no desenvolvimento de comunidades agrícolas, contribuindo para a geração de renda e a manutenção de atividades no campo.

A data comemorativa também chama atenção para a valorização dos produtores rurais, que enfrentam desafios constantes, como variações climáticas, oscilações de mercado e aumento nos custos de produção.

O Dia Mundial do Café é utilizado por entidades e empresas do setor para promover ações de conscientização, incentivar o consumo responsável e destacar a importância do grão como elemento cultural e econômico em diferentes países.

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