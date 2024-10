Acidente em Três Lagoas deixa motociclista em estado grave

Na noite de ontem (05), um acidente envolvendo três veículos em Três Lagoas deixou um motociclista em estado grave.

Conforme informações, um carro BYD colidiu contra uma BMW ao tentar fazer uma conversão na Rua Luiz Corrêa da Silveira. Em seguida, um motociclista que seguia em alta velocidade sentido a mesma direção onde ocorreu o acidente, não conseguiu frear e bateu nos veículos.

Com o impacto o homem ficou preso embaixo do carro BYD.

As Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionada e socorreram a vítima, que teve traumatismo craniano grave. Ele foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.