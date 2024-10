Incêndio de grande proporção atinge terreno no bairro Zé Pereira em Campo Grande

Na madrugada deste domingo (6), um incêndio de grande proporção atingiu um terreno localizado na Rua Prudêncio Tomaz, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O fogo se alastrou rapidamente devido ao tempo seco, com as chamas e a fumaça sendo vistas de longe, assustando os moradores da região.

Testemunhas relataram que o incêndio começou por volta das 3h30. “Se alastrou muito rápido e ficou bem alto. Dava para ser visto de muito longe”, contou um dos moradores que observou o avanço das chamas.

Moradores que moram próximos aos local, ficaram assustados e preocupados com a situação, e acionaram o Corpo de Bombeiros logo após notarem o fogo. Duas viaturas foram enviadas para o combate às chamas ainda durante a madrugada e permaneciam no local no início da manhã para controlar o incêndio.

O tempo seco tem sido um fator decisivo no aumento do risco de incêndios na região. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo um novo alerta de perigo potencial para baixa umidade, que pode variar entre 20% e 30%. As condições climáticas aumentam significativamente o risco de incêndios em áreas de vegetação, e o Inmet reforça a orientação para que a população evite atear fogo em matas e terrenos.

