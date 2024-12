Motoentregador morre ao colidir em poste na Avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande

Rafael Ricardo de Souza Pires, de 26 anos, morreu na tarde deste domingo (15) enquanto fazia a entrega de um açaí em Campo Grande. Ele pilotava uma motocicleta na Avenida Ricardo Brandão, região central da cidade, quando colidiu contra um poste de iluminação e caiu no canteiro central da via.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 16h30. Rafael, que não possuía habilitação para conduzir motocicletas, foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou a realizar a intubação. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Civil relatou que o jovem não estava em alta velocidade, e não foram encontradas marcas de frenagem na pista. Há suspeitas de que Rafael tenha sofrido um mal súbito antes do impacto. Apesar da colisão ter causado a queda da lâmpada do poste e amassado o objeto, não há indícios de que o choque tenha causado ferimentos adicionais à vítima.

O corpo de Rafael foi recolhido pela equipe funerária plantonista, enquanto a motocicleta foi entregue a um primo, que compareceu ao local visivelmente abalado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) e investigadores da Polícia Civil também estiveram presentes para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol. A comunidade lamenta a perda de mais uma vida no trânsito da capital sul-mato-grossense.

