Acidente em Taquarussu mata duas crianças e deixa outros cinco feridos

Duas crianças, de aproximadamente 3 e 4 anos de idade, morreram em um grave acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (4), em uma estrada vicinal da cidade de Taquarussu, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. Elas estavam em um carro com outros cinco familiares que seguiam para a fazenda onde residem, quando o veículo colidiu violentamente contra uma árvore.

De acordo com informações preliminares, com o impacto da batida, o motor foi arrancado e arremessado para fora do carro. As duas crianças morreram na hora e não houve tempo para socorro. Outras duas crianças, incluindo uma de 10 anos, foram levadas ao hospital, uma delas em estado grave.

A mãe das vítimas, que também estava no carro, foi socorrida em estado gravíssimo. O pai, que dirigia o veículo, teve fraturas e foi encaminhado ao hospital junto com outra passageira, que também sofreu ferimentos.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e peritos criminais. Segundo o delegado Caio Bicalho, responsável pelo caso, a investigação ainda está em fase inicial. O delegado também informou que solicitou a realização do teste do bafômetro no condutor do veículo, mas que o exame ainda não foi feito devido à gravidade dos ferimentos.

A polícia agora aguarda a recuperação das vítimas sobreviventes para colher depoimentos que possam esclarecer as causas do acidente. A comoção na cidade é grande, especialmente pela perda das duas crianças da mesma família.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais