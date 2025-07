Mais de 2 toneladas de maconha são apreendidas em Ponta Porã após perseguição; ninguém foi preso

Veículos com drogas foram abandonados após desrespeito a bloqueio entre as rodovias MS-164 e MS-270

Dois veículos carregados com mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidos na quarta-feira (2) em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. Ninguém foi preso.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio montado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), na região do Trevo do Copo Sujo, entre as rodovias MS-164 e MS-270.

Segundo os policiais, dois veículos — uma VW Saveiro e uma GM Captiva — desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir em alta velocidade. Houve perseguição com apoio aéreo, até que os carros foram abandonados em meio à mata.

A Saveiro transportava cerca de 1 tonelada de maconha. Já na Captiva foram encontrados aproximadamente 1,2 tonelada do mesmo entorpecente. Os ocupantes fugiram a pé por uma área de vegetação e não foram localizados, apesar das buscas feitas no local.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O prejuízo estimado ao tráfico é de cerca de R$ 4,4 milhões.

