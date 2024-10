Acidente em Nova Andradina deixa avó e três crianças feridas

Na noite de quinta-feira (24), um acidente grave entre uma picape e uma caminhonete, deixou quatro pessoas feridas na cidade de Nova Andradina, localizada a cerca de 298 quilômetros de Campo Grande. Entre as vítimas estão uma mulher e três crianças, sendo duas netas da senhora, de oito e 12 anos, além de outra criança.

Conforme informações preliminares, todas as vítimas foram socorridas, mas o estado de saúde delas ainda não foi divulgado. O impacto da colisão foi tão violento que uma das rodas da caminhonete foi arrancada, evidenciando a força do acidente.

A batida aconteceu na rodovia MS-134, uma estrada que liga municípios da região. Até o momento, as causas do acidente permanecem sob investigação policial, e imagens divulgadas pela imprensa local mostram a destruição dos veículos, que ficaram bastante danificados.

As outras pessoas envolvidas no acidente recusaram atendimento médico.

